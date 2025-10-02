İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

İsmail Yüksek: Kerem, Fenerbahçe'ye çok şey katacak

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek, Nice karşısında2 golle maçın yıldızı olan takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu.

Haber Merkezi2 Ekim 2025 Perşembe 22:48

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'i sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu.

"BU BİRLİK BERABERLİK.."

Karşılaşma sonrası konuşan İsmail Yüksek, "Hem benim, hem takım adına çok güzel maç oldu. Golle başladık, ikiyi bulduk ve rahatladık. 3-4'ü bulup rahatlayabilirdik. Galip bitirdik, önemliydi. İyi bir çıkışımız var. Kerem'i de tebrik ederim, açılışı yaptı. En önemlisi, en güzel anı Kerem'in attığı golde tüm takımın birlikte sevinmesiydi. Bu birlik beraberlik bizi başarılı yapacak inşallah." dedi.

"F.BAHÇE'YE ÇOK ŞEYLER KATACAK"

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Yüksek, "Kerem çok çalışkan bir çocuk, bu forma için de çok mücadele eden bir çocuk, Fenerbahçe'ye çok şeyler katacak bir çocuk. Fenerbahçe formasının değerini bilenlerden biri. Gelmeye ikna etmeye çalıştım Benfica'dayken. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir dost. Türk futbolu ve Fenerbahçe için önemli bir futbolcu. Bugün mükemmel bir açılış yaptı. İnşallah istikrarını devam ettirir." ifadelerini kullandı.

Son olarak İsmail Yüksek, "Çok şükür iyiyim. Galibiyet en önemlisi. Ağrılar gelir geçer." dedi.

