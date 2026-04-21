  İsmail Yüksek sert konuştu! ''Tek kelimeyle rezillik...''
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a deplasmanda 120+1. dakikada Marko Jevtovic'in penaltı golüyle mağlup olan ve kupaya veda eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 23:40
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, takımın son haftalardaki performansını sert ifadelerle değerlendirdi.

Mücadelenin dramatik bir şekilde sona erdiğini belirten Yüksek, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik." sözleriyle kaçan fırsatlara dikkat çekti. Bu noktaya gelinmesini eleştiren milli oyuncu, "Oraya bırakmamız daha büyük hata." dedi.

Son iki haftadaki performanslarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyoruz. Tek kelimeyle rezillik." ifadelerini kullandı. Takım adına özür dileyen Yüksek, "Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz. Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya." şeklinde konuştu.

Önemli bir hedefi kaybettiklerini belirten Fenerbahçeli oyuncu, gözlerini önlerindeki derbiye çevirdiklerini söyledi. Yüksek, "Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım." dedi.

Takım içinde gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirten tecrübeli futbolcu, "Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

