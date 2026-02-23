İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

İsmail Yüksek: Takıma yakışmayan bir durum

İsmail Yüksek, Kasımpaşa beraberliğinin kendilerine yakışmadığını söyledi. Milli oyuncu, şampiyonluk yarışında pes etmeyeceklerini vurguladı.

23 Şubat 2026 Pazartesi 22:50
İsmail Yüksek: Takıma yakışmayan bir durum
Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, ligde Kasımpaşa beraberliği sonrası konuştu.

Milli futbolcu, "Son 10 dakika iki farklı duygu yaşadık, üzücü bir duydu. İki maçta 10 kişi kalan takımdan gol yedik, 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Yakışmıyor... Bu seneki en iyi atmosferdi, taraftarlara galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı." dedi.

İsmail Yüksek, "Bırakmayacağız, daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz. Bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız, devam edeceğiz. Birbirimize güveniyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağız. Dediğin gibi üzücü bir durum bugün için." diye konuştu.

