Spor

İsmail Yüksek: Taraftarımıza teşekkür ederiz

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası konuşan İsmail Yüksek, takımın şampiyonluk hedefini vurguladı.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 22:24 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Taraftarımıza teşekkür ederiz
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin mili orta sahası İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail'in açıklamaları:

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir atmosferde oynadık. Taraftarımıza teşekkür ederiz.

Sezon başından bu yana şampiyon olmak isteyen bir takım var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan takım olmak istiyoruz. Sezon başından bu yana olanları düşününce, Fenerbahçe yıkılmaz.

İnşallah sezon sonunda gülen, taraftarını mutlu eden Fenerbahçe olur. Takımı tekrardan tebrik ediyorum."

