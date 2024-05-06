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Spor

İsmail Yüksek tedavi için Sırbistan'ın yolunu tutacak

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek tedavisine Sırbistan'da devam edecek.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 12:53 - Güncelleme:
İsmail Yüksek tedavi için Sırbistan'ın yolunu tutacak
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin formda olan oyuncularından İsmail Yüksek, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı.

Ayak bileği bağında kopma tespit edilen milli futbolcunun tedavisi Sırbistan'da devam edecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bugün saat 18.45'te tedavisi için Sırbistan'a gidecek olan İsmail Yüksek, 10 gün boyunca Sırbistan'da kalacak, tedavisi dünyaca ünlü spor hekimi Andreja Milutinovic tarafından yapılacak.

Öte yandan İsmail Yüksek'in, tedavisinin İstanbul'da olmasını istemediği ifada edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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