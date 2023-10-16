İsmail Yüksek uçuşa geçti! Performansı büyük beğeni topladı

Fenerbahçe'de, İsmail Yüksek yeni sezonun gizli kahramanlarından birisi oldu.

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un takımda tuttuğu ve milli takıma kadar yükselen 24 yaşındaki futbolcu, çıkışını teknik direktör İsmail Kartal ile de sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde, uzun bir süre 6 numara transferi için girişimlerde bulunan sarı lacivertli ekip, arzuladığı pozisyona transfer yapamadı. Ancak, İsmail Yüksek yeni sezonda 6 numara pozisyonu için müthiş bir performans ortaya koyarak beklentilere karşılık verebileceğini gösterdi.

İSMAİL KARTAL'IN GÖZDESİ

Hem Ali Koç hem de İsmail Kartal, 6 numara transferinin yapılacağı yönünde açıklamalar yapmıştı ve taraftarın bu yönde beklentisi vardı. Transferin gerçekleşmemesinin ardından Kartal, geçtiğimiz sezon çıkış yapan İsmail Kartal'ı 6 numara pozisyonu için önceliği yaptı. Yüksek, bu sezon şu ana kadar toplamda 14 kez sarı lacivertli formayı giyerken orta alandaki iyi performansının yanında 1 gol ve 2 asistlik katkısıyla da takımına direkt katkıda bulundu. İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin yanı sıra Milli Takım'da da harika bir form grafiğine ulaştı.