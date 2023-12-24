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Spor

İsmail Yüksek: Uzun konuşmak saygısızlık olur

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu yaptığı açıklamalarda, şehitlerimizi andı.

24 Aralık 2023 Pazar 18:27 - Güncelleme:
İsmail Yüksek: Uzun konuşmak saygısızlık olur
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kritik derbide karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Yüksek açıklamalarında şehitlerimizi andı.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI:

İlk önce, her şeyden önce... İki gündür Güneydoğu'dan çok kötü haberler geliyor; şehitlerimiz var. Milletimizin başı sağolsun. Maçla ilgili çok uzun konuşmak saygısızlık olur. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Ülke futboluna yakışır bir maç olsun.

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