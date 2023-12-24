İsmail Yüksek: Uzun konuşmak saygısızlık olur

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kritik derbide karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Yüksek açıklamalarında şehitlerimizi andı.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI:

İlk önce, her şeyden önce... İki gündür Güneydoğu'dan çok kötü haberler geliyor; şehitlerimiz var. Milletimizin başı sağolsun. Maçla ilgili çok uzun konuşmak saygısızlık olur. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Ülke futboluna yakışır bir maç olsun.