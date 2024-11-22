Fenerbahçe ve milli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren İsmail Yüksek'in son talibi Bologna oldu.

İtalyan basını Bologna'nın 25 yaşındaki orta saha için ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Fransa ve Almanya'dan da teklifler alan İsmail için istenen bonservis 20 milyon avro.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 95 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.