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Spor

İsmail Yüksek'e Premier Lig'den sürpriz talip

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile herkesin beğenisini toplayan başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, İngiltere'nin köklü kulübünü etkilemeyi başardı.

21 Ekim 2023 Cumartesi 13:58 - Güncelleme:
İsmail Yüksek'e Premier Lig'den sürpriz talip
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Milli Takımdaki performansının ardından bir anda Avrupa devlerinin gözdesi haline gelen İsmail Yüksek'in talipleri artmaya devam ediyor.

BU SEFER İNGİLİZLERİN RADARINA GİRDİ

İtalya'nın son şampiyonu Napoli ile Almanya devi Bayer Leverkusen'in ardından İngiliz ekipleri West Ham United ve Tottenham'da oyuncuyu radarına aldı.

Dört kulübün de 24 yaşındaki ön liberoyu ocak ayına kadar takip edeceği belirtildi.

14 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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