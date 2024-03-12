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Spor

İsmail Yüksek'in hedefi büyük! ''Hayalim Manchester United''

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, katıldığı bir etkinlikte hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yüksek, Avrupa'da gitmek isteyeceği kulübün Manchester United olduğunu belirtti. İşte detaylar...

DHA12 Mart 2024 Salı 10:59 - Güncelleme:
İsmail Yüksek'in hedefi büyük! ''Hayalim Manchester United''
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İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında İznik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek katıldı.

Çocuklarla buluşan ve onların sorularını yanıtlayan Yüksek, deneyimlerini aktardı. Bir çocuğun, "Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?" sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir." diye konuştu.

"HAYALİM MANCHESTER UNITED"

Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." dedi.

"ARDA GÜLER'İN GELECEĞİ ÇOK GÜZEL OLACAK"

Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya İsmail Yüksek, "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.

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