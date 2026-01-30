İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5089
  • EURO
    51,9788
  • ALTIN
    7258.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İsmail Yüksek'ten Avrupa'da bir ilk

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek, FSCB karşısında attığı golle kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 08:50 - Güncelleme:
İsmail Yüksek'ten Avrupa'da bir ilk
ABONE OL

Fenerbahçe'de mili orta saha oyuncusu İsmail Yüksek bir ilke imza attı.

FCSB karşısında 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında kafayla topu ağlara gönderen İsmail Yüksek, kariyerinde ilk kez Avrupa maçlarında grup ve lig aşamalarında gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli formayla daha önce Avrupa maçlarında 2 kez gol kaydeden milli futbolcu, 2 golü de eleme maçlarında atmıştı.

Avrupa arenasında ilk golünü 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde iç sahada 4-1 kazanılan Austria Wien maçında kaydeden İsmail Yüksek, 2023-2024 sezonunda da UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde deplasmanda 4-0 kazanılan Zimbru maçında gol sevinci yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de de 1 kez fileleri sarsan İsmail, 29. resmi maçında 2. golünü kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.