İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7578
  • EURO
    31,4446
  • ALTIN
    1847.54
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İsmail Yüksek'ten liderlik sözleri!

A Milli Takımın başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Galler karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2023 Çarşamba 01:25 - Güncelleme:
İsmail Yüksek'ten liderlik sözleri!
ABONE OL

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, 1-1 sona eren Galler karşılaşması sonrası açıklama yaptı.

İsmail Yüksek,"Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider çıktık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 3 gün önce Almanya gibi bir takımı yendik. 3 gün sonra buraya gelmek çok zordu bizim için. Gruptan lider çıktğımız için daha da mutluyuz. Jenerasyon olarak çok genciz ama gelişimi seven bir takımız. Tek hedefimiz Almanya'da iyi işler yapmak. Umarım ülkemizi daha da gururlandırırız" dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu, sözlerine, "3 gün önce özel bir maç oldu. Yoğun geçen bir maçtı. İlk yarıda istediğimiz gibi oyuna giremedik. Yaptığımız hatalar vardı. Hocamızın verdiği taktikler ve tekniklerle inanma gücümüzü arttırdı. Lider dönmek istiyorduk. Umarım ikinci yarıdaki oyunun Avrupa Şampiyonası'nda üstüne koyarız." diye devam etti.

İsmail Yüksek son olarak, "Özel, mücadeleyi seven bir ekibiz. Son 4 maçta en önemli özelliğimiz vazgeçmemekti. Ülkemizi daha da gururlandırmak istiyoruz." diye tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.