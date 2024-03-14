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Spor

İsmail Yüksek'ten Manchester United açıklaması!

Fenerbahçe'de futbolculardan İsmail Yüksek, Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan Manchester United haberlerine değinen başarılı orta saha, 'Aklım transferde gibi yansıtıldı. Şu anda böyle bir düşüncem yok. İki kulvarda devam ediyoruz.' sözlerini sarf etti.

14 Mart 2024 Perşembe 23:21 - Güncelleme:
İsmail Yüksek'ten Manchester United açıklaması!
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Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

İsmail Yüksek, "İstediğimiz oyunu sahada sergileyemedik ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Rakibimiz iyi mücadele etti. Tur geçtiğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu.

Milli futbolcu sözlerine, "Aslında biz profesyonel futbolcuyuz, maç maç bakmalıyız. Pazar günkü maça daha konsantre olmuş olabiliriz. Ama biz hem ligde hem Avrupa'da gitmek istiyoruz." diye devam etti.

TRABZONSPOR MAÇI

Pazar günkü Trabzonspor maçı için konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Önemli bir maç Trabzonspor deplasmanı, o maçı düşünmeliyiz. Maç maç gitmeliyiz" sözlerini sarf etti.

MANCHESTER UNITED AÇIKLAMASI

İsmail Yüksek, hafta içinde çıkan, "Hayalim Manchester United'a gitmek" haberleri için, "Hafta başından beri üzen bir olay oldu. Aklım transferde gibi yansıtıldı. Şu anda böyle bir düşüncem yok. İki kulvarda devam ediyoruz, önemli maçlarımız var. Kendi yaşadığımız bölgede bir söyleşiye çağırdılar. Bir soru geldi, hayalimde kurduğum takımda oynuyorum dedim. 'İleride Premier Lig'de gitme şansın olsan, hangi takımı tercih edersin?' sorusu geldi. Ben de doğru şartlar, doğru zaman olursa Premier Lig'de oynamak isterim dedim. Ben de Manchester United'ı izliyorum dedim. Medyadan böyle bir şey yansıtıldı. Ben önüme bakmak istiyorum. Tek hayalim Fenerbahçe'de şampiyonluk" diye konuştu.

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