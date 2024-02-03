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Spor

İsmail Yüksek'ten zemin eleştirisi!

Fenerbahçeli orta saha İsmail Yüksek, Antalyaspor maçı sonrası stadın zemini eleştirdi.

3 Şubat 2024 Cumartesi 22:18 - Güncelleme:
İsmail Yüksek'ten zemin eleştirisi!
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, Antalyaspor deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Milli futbolcu, "Zor bir deplasmanda, iyi bir takıma karşı mücadele ettik. Galip gelmek çok güzel oldu. Çok önemli bir virajdı. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Artık ligin boyu azalıyor. Artık final maçlarına giriyoruz. Her maç final artık. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Umarım sezon sonunda kupayı göğüsleyen biz oluruz." dedi.

Rade Krunic transferiyle birlikte orta sahada kendisiyle oynaması ve yeni transferler sorulan İsmail Yüksek, "Çok değerli, çok tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bundan sonra kimin oynayacağı önemli değil, önemli olan arma. Herkes bu arma için mücadele edecek." şeklinde konuştu.

Antalya'daki zemin için de konuşan İsmail Yüksek, "Zeminlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mükemmel stadyumlara sahibiz ama zemin konusunda aynı şeyi söylemeyeceğim. Bakımları daha iyi olursa, izleyenlere daha güzel futbol izletebilir bu ülke." sözlerini sarf etti.

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