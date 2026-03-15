İsmet Taşdemir: 3 puan bizim için çok önemliydi

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sivasspor evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Zorluk seviyesi yüksek maçlardan birini oynadıklarını belirten Taşdemir, "Kalan maçlarımızın hepsi öyle aslında. Bugün oyun olarak üstün olduğumuzu düşünüyorum. Bitiricilik noktasında sıkıntı yaşıyoruz ama yapacak bir şey yok. Oyunun genelinde başından, sonuna kadar iyi oynadık. 3 puan bizim için çok önemliydi. Belki de bundan sonraki haftalarda play-off heyecanı yaşayacağız. Zor bir maçtı, futbolcularımızı tebrik ediyorum. Rey Manaj'ın yanı sıra Cihat ve Charisis de bir sıkıntı yaşadı. Ben bunu planlamaya bağlıyorum. Biz geleli 1 ay oldu ve 7. maçımıza çıktık. Ramazan ayında zor oluyor, deplasmanlarımızın hepsi gerçekten zordu. Ben bu sakatlıkları maç sıkışıklığa bağlıyorum. Alabildiğimiz kadar puan alıp, bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Dar ve kısıtlı bir kadromuz var. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, bize destek oldular. Ben sonradan buraya geldim ve çok da mutluyum" diye konuştu.