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Spor

İsmet Taşdemir: 3 puan da alabilirdik

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 0-0 berabere biten Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

5 Ekim 2024 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir: 3 puan da alabilirdik
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda golsüz berabere kalan Sipay Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İki denk takımın karşı karşıya geldiğine dikkat çeken Taşdemir, 10 kişi kalmalarına rağmen 1 puan almalarının kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Karşılaşmanın zor geçtiğini anlatan Taşdemir, şunları kaydetti, "Benim kriterlerime göre iki denk takımın maçıydı. Rakibimiz geçen hafta Galatasaray karşısında 3-0'dan geri dönmüştü. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. Maçın başlangıcı, gelişimi ve 10 kişi kalmamız biraz etkiledi. 10 kişi kaldıktan sonraki mücadele ve oyuncuların puan isteği hoşumuza gitti. İlk defa bulunduğumuz bu ligde her hafta farklı heyecanlar yaşıyoruz. Bu durum bize keyif de veriyor. 8 haftada 10 puana ulaştık, fena bir puan değil. Zor bir karşılaşmadan 10 kişi kalmamıza rağmen puanla dönmek sevindirici. Sonlara doğru geçiş oyunlarını doğru yapabilsek 3 puan da alabilirdik. Oyuncularımı tebrik ederim."

  • Bodrum FK
  • Teknik Direktör
  • İsmet Taşdemir

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