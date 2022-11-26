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Spor

İsmet Taşdemir: Bir puan ile yetindik ama bir puan önemli

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 00:27 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir: Bir puan ile yetindik ama bir puan önemli
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A. Denizlispor ile berabere kaldığı maçı değerlendiren Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İki hafta üst üste mağlup olduktan sonra aldığımız bir puan en azından mağlubiyet serisini kırması için iyi oldu." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Bodrumspor deplasmanda A. Denizlispor ile berabere kaldı. Maçın ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşdemir, takımın aldığı son iki mağlubiyet maçının ardından Denizlispor ile oynanan oyunda bir puan almanın önemli olduğunu belirterek, "Bizim içinde özellikle 2 hafta sıkıntılı süreçten sonra oynayacağımız maçın önemi büyüktü. Kazandığımız zaman tekrar eski havamızı yakalayacaktık ama oyun öyle bir oyun oldu ki, bence iki tarafa da gelip gitti. Biz maçın başında öne geçebilirdik ve daha sonra Denizlispor gol atabilirdi. Maçın keyifli olduğunu düşünüyorum ve durağan bir oyun olmadı. Maçı çok kazanmak istedik ama olmadı. Bir puan ile yetindik ama bir puan önemli. Özellikle iki hafta üst üste mağlup olduktan sonra aldığımız bir puan en azından mağlubiyet serisini kırması için iyi oldu. Şimdi kalan dört maça odaklanacağız. Bu dört maçtan en azami puanı almak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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