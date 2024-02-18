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Spor

İsmet Taşdemir: Bulunduğumuz yer ve oyun bize keyif veriyor

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altay'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Şubat 2024 Pazar 17:46 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir: Bulunduğumuz yer ve oyun bize keyif veriyor
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup eden Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde Play-Off potasında, yarışın içerisinde olduklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, kolay gibi görünen zor bir maç olduğunu ifade etti.

Karşılarında çok dirençli bir rakip olduğunu belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Bu maçları oynamak bazen zor oluyor. Bunun örneklerini gördük. Bugün arkadaşlarım buna mahal vermediler ve dolayısıyla kazandık. Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyum. Play-Off potasında, yarışın içerisindeyiz. Kalmaya devam ediyoruz, devam ettiğimiz sürece öz güvenimiz de artıyor. Yaklaşık iki yıldır bu ligdeyiz. Bulunduğumuz günden beri hemen hemen her hafta Play-Off potası içerisindeyiz. Bizim için sevindirici ama her geçen makas daralıyor ve lig zorlanıyor. Bulunduğumuz yer, oynadığımız oyun bize keyif veriyor. Arkadaşlarımın ayağına sağlık iyi maç çıkardılar."

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