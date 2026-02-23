İsmet Taşdemir: Galip geldiğimiz için mutluyuz

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor'u evinde 4-1 mağlup eden Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Taşdemir, "3 gün önceki maçtan sonra çok daha önem kazanan bir maçtı. Zor bir maçtı. Rakibimizin de ümitleri azalmıştı ama oyuncularımız gerçekten iyi mücadele ettiler. Skoru koruma adına da doğru işler yaptık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Haftaya bu seriyi devam ettirmemiz lazım. Şimdiden önümüzdeki haftaki maça odaklanıp, yolumuza devam edeceğiz. 2'de 2 yapmamız gerekiyor. Sezon boyunca 8. galibiyetini alan bir takımdan bahsediyoruz. Geçmişe dönük bu takım nasıl kuruldu diye eleştiri yapmayacağım. Elimizdeki oyuncularımızla sezonu tamamlayacağız. Biz daha farklı oyunlar ve skorlar da alabiliriz. 90 dakikaya baktığımızda pozisyon vermedik. 3 haftada 8 tane gol attık, bu da önemli. Üzerine katarak devam edeceğiz. Murat Paluli yarından sonra bizimle idmanlara başlayacak. Uğur Çiftçi'nin de daha 2-3 haftası var dönmesi için. Tek temennimiz bundan sonra sakatlık vermeden maçlarımızı oynamak. Biz sezon boyunca yapmadığımız 2'de 2'yi yapmalıyız. Bence güzel bir galibiyetti. Yarından sonra diğer maçımıza odaklanacağız" diye konuştu.