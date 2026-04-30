Spor

İsmet Taşdemir: Maalesef son ana kadar play-off şansımızı devam ettirdik

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir Bandırmaspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 14:16
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, ligin son haftasında deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile oynayacakları maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra kırmızı-beyazlı ekibin başında 13 maça çıktığını ve 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldıklarını dile getirdi.

Bu periyodun kendi açısından iyi geçmediğini belirten Taşdemir, "Ama ilk bölüme baktığınız zaman, ilk bölümün çok üstünde bir dönem geçirdik. Sakatlıklar aslında belimizi çok büktü. Sakatlıklar olmasaydı belki play-off'a girme şansını yakalardık." dedi.

"KİMSENİN HAKKINA GİRMEDEN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sıkıntının sezon başında başladığını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Süper Lig'den düşmüş bir takım, oradaki oyuncuların maliyetleri, o maliyetlerden kurtulma ve yeni bir takım yaratma. Geç kalındığı için de sezona iyi girememe ve peşi sıra sıkıntılı bir süreçle devam etti. Maalesef son ana kadar play-off şansımızı devam ettirdik ama giremedik. Sıkıntılar sezon başından itibaren gerçekleşen olaylar. İnşallah bunlar bize ders olur, önümüzdeki sene aynı şeyler olmaz."

Taşdemir, ligin son haftasında Bandırmaspor ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendirerek "Her geçen gün azaldık, 4-5 genç oyuncu takviyesiyle gideceğiz. Son maç, bizi çok fazla ilgilendiren bir durum yok ama iddiası olan başka takımlar var. Kimsenin hakkına girmeden elimizden gelen mücadeleyi verip ligi böyle tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

ANTRENMAN

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolcular top koruma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

İki takım arasındaki maç, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

