Trendyol 1. Lig'de 50 puanla 9. sırada bulunan Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, play-off için son maça kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin sonuna geldiklerini, son 3 maça çıkacaklarını ve çok sıkıntılı bir pozisyondan çok iyi yere geldiklerini dile getirdi.

Geldikleri noktada son hamleleri yapamadıklarını belirten Taşdemir, "Play-off'ta olma şansımız çok yüksekti ama maalesef beceremedik. Yarış devam ediyor, 3 maçımız kaldı. Bu 3 maçta da bizim için ne kadar gerekli olan puan varsa toplayıp, rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız." dedi.

Taşdemir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına değinerek, "Ülkemizde çok üzücü şeyler oluyor. Özelikle çocuk olunca çok daha farklı oluyor. Hepimiz insanız, çok üzülüyoruz. İnşallah bunlar da en kısa sürede biter, bir daha yaşanmaz. Bu vesileyle hepimizin başı sağ olsun, bu olaylar hepimizin canını çok yaktı." ifadelerini kullandı.

"BEN BURADAYIM"

Bir gazetecinin, lig sonunda Sivasspor'da kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Taşdemir, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken başkanımız ile görüşmelerde, bu sene elimizden geleni yapıp play-off'a girmeye çalışacağız, giremesek de önümüzdeki yıl şampiyon olacak bir takım kurmanın yollarını arayacağız diye fikir birlikteliği yaptık. Bu fikir birlikteliğimiz devam ediyor. Sadece kulüpler durdukları yerde yönetilmiyor, bunun için maddiyat gerekiyor, bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Bunu bizler de yönetimimiz de dışarıya yansıtmadık. Gerçekten oyuncularımızın da yaşadığı sıkıntılar var. Sezon sonunda tek hayalim ve hedefim Sivasspor'da şampiyonluk yaşamak. Yapabilirsek bu sene ama şansımız çok azaldı. Bu bir gerçek. Olmadı önümüzdeki sene elimizden ne geliyorsa yapıp şampiyon olmak. Bunun için buradayım ama hayat bu, yarın ne getireceği beli olmuyor. Belki istediğimiz takımı oluşturamama durumumuz olabilir ama şu anda bunları konuşmanın da yeri değil. Benim mukavelem devam ediyor. Önümüzdeki yıl büyük bir mutluluk ve keyifle Sivasspor camiasında olmak istiyorum. Eğer seneye sıkıntı yaşamayacağımız bir takım oluşturursak bunun için de gerçekçi olmak gerekiyor çünkü iyi paralar lazım. Eğer bunları doğru bir şekilde yapabilirsek, önümüzdeki yıl burada şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben buradayım, çok olumsuz bir durum olmadığı sürece de buradayım."

Taşdemir, sakatlıklardan bu yıl çok fazla canlarının yandığını belirterek, "Charis Charisis bugün takımla birlikte antrenmana çıkacak. Manaj'ın ise sakatlığı tam geçmedi ama kendisi denemek istiyor. Sağlık kurulumuzun verdiği raporda bu çok zor, imkansız gözüküyor." dedi.

ANTRENMAN

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top koruma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK arasındaki mücadele, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.