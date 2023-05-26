İsmet Taşdemir: Takımım verdiğim görevleri layıkıyla yerine getirdi

Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 2. tura yükselen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, takımının verdiği görevleri layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, maçın çok zor geçtiğini söyledi.

Sezonun başından bu yana kendilerini, yönetimi ve taraftarı mutlu eden oyuncularına teşekkür eden Taşdemir, "Bugün gerçekten verdiğim görevleri layıkıyla yerine getirdiler. Göztepe, çok etkili bir takım. Doğru kapattık, doğru çıktık. Neticesinde galip gelmeyi bildik. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, son 3 takım arasına kaldık. Bu akşam rakibimiz belli olacak. Çok farklı bir noktaya geldik. İnşallah bunun da üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

