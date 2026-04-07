Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan Darwin Nunez için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fichajes'te yer alan habere göre; Juventus, Al Hilal'in kadro dışı bıraktığı yıldız santrforu renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Siyah-beyazlı İtalyan devinin, hem oyuncunun temsilcileriyle hem de bonservisini elinde bulunduran Al Hilal ile temasa geçtiği belirtildi.

Öte yandan oyuncunun Avrupa'ya geri dönmek istediği öne sürülürken, Suudi kulübünün ciddi bir bonservis bedeli beklentisi içinde olduğu hatırlatıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kadro dışı bırakılmadan önce Al Hilal formasıyla 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Darwin Nunez, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.