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Spor

İsmi Galatasaray ile anılıyordu, Barça kalesine geçiyor!

Barcelona, as kalecisi Ter Stegen'in omzundan sakatlanması sebebiyle milli aradan sonra sahalara dönemezse kaleye Galatasaray'da da forma giymiş Inaki Pena'yı geçirmeyi düşünüyor.

18 Kasım 2023 Cumartesi 17:59 - Güncelleme:
İsmi Galatasaray ile anılıyordu, Barça kalesine geçiyor!
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Barcelona, kalecisi Marc Andre Ter Stegen'den gelecek haberi bekliyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle milli takım kampında ayrılan Alman file bekçisinin sahalardan ne kadar uzak kalacağının bilinmediği belirtildi.

TER STEGEN OLMAZSA PENA!

Barcelona'nın, Stegen'in milli aradan sonra birkaç gün içerisinde hemen hazır olmasını beklediği kaydedildi. Katalan devinde sırtından sakatlık yaşayan Stegen'in milli aradan sonra hazır olmaması durumunda kaleyi Inaki Pena'nın koruyacağı kaydedildi.

BARCELONA'DA GÜVEN TAM

Barcelona'nın bu sezon şu ana kadar hiç forma şansı bulamasa da kritik bir dönemde kaleye geçme ihtimali olan Pena'ya güveninin tam olduğu vurgulandı.

GERİ DÖNDÜKTEN SONRA 5 MAÇ

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Pena, Barcelona'ya döndükten sonra geçen sezon 5 maçta forma şansı buldu.

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