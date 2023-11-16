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Spor

İsmi Galatasaray ile anılıyordu, yanıt geldi!

Galatasaray'ın Sivasspor sol beki Uğur Çiftçi'ye teklif yaptığı iddiaları gündeme düşmüştü. Sivasspor Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, iddialara yanıt verdi.

16 Kasım 2023 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
İsmi Galatasaray ile anılıyordu, yanıt geldi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'ye teklif yaptığı iddia edilmişti.

Sivasspor Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'ye transfer teklifi yaptığı iddiasını yalanladı.

İşte Gökhan Karagöl'ün açıklaması:

"Ligde zorlu bir maraton devam ederken ve Galatasaray ile oynayacağımız maç yaklaşırken bu asılsız haberin kasıtlı ve kötü niyetli olarak çıkarıldığını düşünmekteyiz. Galatasaray tarafından kulübümüze hiçbir transfer teklifi gelmemiştir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."

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