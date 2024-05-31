Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın adı Fenerbahçe'yle anılıyor.

ANDERSON TALISCA'DAN PAYLAŞIM

Aziz Yıldırım'ın Talisca ismini gündeme getirmesinin ardından Transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı futbolcudan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

"SONUNA KADAR SENİNLE"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.

Anderson Talisca, nisan ayında Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

TALISCA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon 25 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 25 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.