İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5847
  • EURO
    25,7518
  • ALTIN
    1467.93
  • BIST100
    5251.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya 1. Basketbol Ligi'nde Barcelona şampiyon oldu
Spor

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde Barcelona şampiyon oldu

Barcelona, play-off final serisinde karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Real Madrid'e karşı 3-0'lık üstünlük kurarak, İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 00:18 - Güncelleme:
İspanya 1. Basketbol Ligi'nde Barcelona şampiyon oldu
ABONE OL

Play-off final serisinde karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid'e karşı 3-0'lık üstünlük kuran Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti.

Seride 2-0 önde olarak Madrid deplasmanına gelen Barcelona, ilk çeyreği 21-20, ilk yarıyı 41-38 geride kapatsa da üçüncü çeyrekte 67-66'lık skor avantajı yakaladı. Son çeyrekte rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Katalan takımı, 93-82'lik skorla galip gelerek, Madrid'in sahasında tarihindeki 20. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmada, Real Madrid'de Edy Tavares 19 sayı, Barcelona'da Jes Vesely ise 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Son üç sezondur Real Madrid-Barcelona final eşlemesine sahne olan ACB'de 36 kez ile en fazla şampiyonluk Real Madrid'e ait bulunuyor. Real Madrid bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

SERTAÇ ŞANLI İSPANYA'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Diğer yandan Barcelona'da forma giyen Sertaç Şanlı, Ersan İlyasova (Barcelona ile 2008-2009) ve Kerem Tunçeri'nin (Real Madrid ile 2006-2007) ardından İspanya liginde şampiyonluk yaşayan 3. Türk basketbolcu oldu.

Real Madrid maçında 10 dakika 18 saniye süre alan Sertaç Şanlı, 6 sayı kaydetti.

31 yaşındaki Türk basketbolcunun Barcelona ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor.

"SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Sertaç, Real Madrid'e karşı deplasmanda 93-82 galip gelerek final serisinde 3-0'lık üstünlükle elde ettiği şampiyonluk sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok iyi oynadık, çok iyi savaştık, çok iyi karakter gösterdik, sonuna kadar hak ettik." dedi.

ACB'de Kerem Tunçeri ve Eren İlyasova'nın ardından şampiyonluk yaşayan 3. Türk basketbolcu olan Sertaç, bu başarıdan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Real Madrid'in sahası Wizink Center'de elde edilen galibiyetin ardından kupasını alan Barcelonalı basketbolcular, ilk kutlamayı da burada yaptı.

Sertaç Şanlı, kutlamalar kapsamında Nicolas Laprovittola'yı sırtına alarak, potanın filesini kestirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.