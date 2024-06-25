EURO 2024 heyecanı son hızıyla devam ediyor. Turnuvanın B Grubu'nda son maçlar tamamlandı. Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kaldı.İspanya, üçüncü maçını da kazanarak grubu lider bitirdi.

İTALYA SON NEFESTE!

Hırvatistan, karşı karşıya geldiği İtalya ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Hırvatlar'da 54. dakika penaltı vuruşundan yararlanamayan Luka Modric, 55. dakika takımını öne geçiren golü attı. İtalya ise 90+8'de Zaccagni ile eşitliği yakaladı. İtalya grubu 2'nci olarak tamamladı ve son 16'ya adını yazdırdı. Hırvatistan ise 3'ncü oldu.

Luka Modric, İtalya'ya ağlarını havalandırarak Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

İSPANYA DOLUDİZGİN

İspanya ile Arnavutluk grubun son maçında kozlarını paylaştı. İspanyollar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ferran Torres, maçın 13. dakikasında sahne alarak ağları havalandırdı. Gruptaki üç maçınıda kazanan İspanya, lider olarak bir üst tura adını yazdırdı. Arnavutluk, aldığı 1 puanla turnuvaya veda etti.

İŞTE SON PUAN DURUMU

1. İSPANYA: 9 PUAN



2. İTALYA: 4 PUAN

3. HIRVATİSTAN: 2 PUAN

4. ARNAVUTLUK: 1 PUAN