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Spor

İspanya Arda Turan'ı konuşuyor

Aylar sonra Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Arda Turan'ın Giresunspor karşısındaki görüntüsü, bir dönemler top koşturduğu İspanya'da da gündeme geldi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:22
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Kilolu hali Türkiye'de özellikle sosyal medyada gündem olan futbolcunun bu durumu, haberlere de konu oldu.

El Mundo Deportivo gazetesi, "Arda Turan'ın form durumu gündem oldu" başlığıyla yayınlanan haberde, uzun bir aranın ardından yeniden oynadığı belirtilen oyuncu için, "Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski futbolcusu, Galatasaray 'da kilolu şekilde yeniden forma giydi" ifadeleri kullanıldı.

Arda ise bu durumu "farklı açıdan çekilen" bir fotoğraf olarak değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yazan tecrübeli oyuncu, "Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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