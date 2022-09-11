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Spor

İspanya, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

İspanya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Litvanya'yı uzatmalar sonucunda 102-94 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

AA11 Eylül 2022 Pazar 00:53 - Güncelleme:
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya, Litvanya'yı uzatma bölümü sonrasında 102-94 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçın ilk çeyreğini 20-19 geride kapatan İspanya, ilk devreye de 45-40 geride girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde taraflar 23'er sayı bularak 5 sayılık farkı korudu.

Son çeyrekte ise İspanya, 5 sayılık farkı kapatıp öne geçse de Litvanya'nın son saniye basketiyle maç 83-83 uzatmaya gitti.

Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan İspanya, maçtan da 102-94 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.

İspanya çeyrek finalde, Finlandiya-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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