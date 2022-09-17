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Spor

İspanya, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükseldi

İspanya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya'yı 96-91 yenerek finale adını yazdırdı ve Fransa'nın rakibi oldu.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya'yı 96-91 mağlup eden İspanya, finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan yarı final mücadelesinde, turnuvada 3 kez şampiyon olan İspanya ile 17 yıl sonra yarı finale kalan ev sahibi Almanya karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını 51-46 önde kapatan Almanya, üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya kadar (71-61) çıkardı. Son çeyreğe iyi başlayan ve 34. dakikada 77-77 beraberliği yakalayan İspanya, karşılaşmayı 96-91 kazanarak final biletini aldı.

Fransa ile İspanya arasındaki final mücadelesi, 18 Eylül Pazar günü TSİ 21.30'da oynanacak.

İspanya'da Lorenzo Brown 29 sayı, 6 asistle takımını sırtlarken, Willy Hernangomez 16 sayıyla oynadı. Almanya'da ise Dennis Schröder'in 30 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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