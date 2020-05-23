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Spor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez La Liga'nın 8 Haziran'da başlayacağını açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kalan maçlara 8 Haziran haftasından itibaren başlanacağını açıkladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:46 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:47
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Başbakan Sanchez, salgının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için belirledikleri kademeli normalleşme süreciyle ilgili atılan yeni adımları kamuoyuna duyurdu.

"En zoru geride kaldı, tünelin ucunu görebiliyoruz." diyen Sanchez, "İspanya yapması gerekeni yaptı. Şimdi herkes için yeni ufuklar açılıyor. Günlük birçok rutin aktivitemizin yeniden başlama zamanı geldi. Futbolda da La Liga, 8 Haziran'dan itibaren geri dönecek." dedi.

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Sanchez'in açıklaması La Liga kurumunun öngörüleriyle uyuşurken, 12 Haziran'da ligin tekrar başlaması planlanıyor.

Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle ilk tanı testleri olan, ardından 6 Mayıs'tan itibaren bireysel antrenmanlara başlayan La Liga kulüpleri, bu hafta da 10 kişilik grup çalışmalarına başlamıştı.

Şimdiye kadar yapılan testlerde La Liga kulüplerinden üç futbolcuda Kovid-19 tespit edilmişti.

La Liga, 27. hafta sonunda Kovid-19 salgınından dolayı durdurulurken, mevcut durumda 58 puanlı Barcelona, Real Madrid'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

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