İSTANBUL 34°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2025 Pazar / 25 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya basını yazdı! Beşiktaş sağ bekini buldu
Spor

İspanya basını yazdı! Beşiktaş sağ bekini buldu

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İspanya basınından sürpriz bir iddia geldi. Haberde siyah-beyazlı ekibin Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile temasa geçtiğine yer verildi.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 23:39 - Güncelleme:
İspanya basını yazdı! Beşiktaş sağ bekini buldu
ABONE OL

Yeni sezon öncesi sağ bek hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, daha önce Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters ile yaptığı görüşmelerde sonuca ulaşamamıştı. Bu iki isimle anlaşma sağlanmasına rağmen transferlerin gerçekleşmemesi, siyah-beyazlıları farklı alternatiflere yöneltti.

LUCAS VAZQUEZ İLE TEMAS KURULDU

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ın haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan tecrübeli sağ bek Lucas Vazquez ile temasa geçti. Haberde, siyah-beyazlıların oyuncuya resmi teklif sunduğu ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı bilgisi yer aldı.

VAZQUEZ SICAK BAKIYOR

AS gazetesi, Lucas Vazquez'in Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığını ve ailesiyle birlikte İstanbul seçeneğini değerlendireceğini yazdı. 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.

SERDAL ADALI BİZZAT TAKİP EDİYOR

Haberde dikkat çeken bir başka detay ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu transferle yakından ilgilendiği. Adalı'nın Lucas Vazquez'in siyah-beyazlı formayı giymesi için tüm şartları zorladığı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 53 maça çıkan Lucas Vazquez, 2 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.