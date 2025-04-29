İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4514
  • EURO
    43,9082
  • ALTIN
    4103.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya basını yazdı! Rüdiger'in cezası belli oldu
Spor

İspanya basını yazdı! Rüdiger'in cezası belli oldu

Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger, Barcelona maçındaki hareketinden dolayı önemli bir cezayla karşı karşıya kaldı. İspanya basınında yer alan habere göre COPE'ta yer alan habere göre, Barcelona ile oynanan İspanya Kral Kupası final maçının son anlarında hakeme yabancı cisim fırlatan Alman savunma oyuncusu 6 maç men cezası aldı.

Haber Merkezi29 Nisan 2025 Salı 22:22 - Güncelleme:
İspanya basını yazdı! Rüdiger'in cezası belli oldu
ABONE OL

Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger, Barcelona maçındaki hareketinden dolayı önemli bir cezayla karşı karşıya kaldı.

İspanya'dan COPE'ta yer alan habere göre, Barcelona ile oynanan İspanya Kral Kupası final maçının son anlarında hakeme yabancı cisim fırlatan Alman savunma oyuncusu 6 maç men cezası aldı.

Rüdiger, Barcelona maçında hakeme yabancı cisim fırlatmasının ardından sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu, ameliyatı sonrası 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan Rüdiger, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.