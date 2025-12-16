İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7063
  • EURO
    50,2619
  • ALTIN
    5918.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya basınından sürpriz iddia: Galatasaray'dan R. Madrid'in yıldızına ilgi!
Spor

İspanya basınından sürpriz iddia: Galatasaray'dan R. Madrid'in yıldızına ilgi!

İspanyol basını, Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen David Alaba ile ilgilendiğini iddia etti. Avusturyalı savunmacının ocak ayında bonservissiz ayrılma ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Aralık 2025 Salı 22:22 - Güncelleme:
İspanya basınından sürpriz iddia: Galatasaray'dan R. Madrid'in yıldızına ilgi!
ABONE OL

İspanyol basını, Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen David Alaba'yı transfer gündemine aldığını yazdı.

Defensa Central'de yer alan haberde, Galatasaray'ın ilk etapta Antonio Rüdiger ile ilgilendiği ancak Real Madrid'in oyuncunun ayrılmasına izin vermediği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar ise savunma hattını güçlendirmek adına İspanyol devinin bir başka yıldızı David Alaba'yı gündemine aldı.

OCAK'TA BEDELSİZ AYRILABİLİR

Haberde verilen bilgilere göre ise Real Madrid, Avusturyalı futbolcunun ocak ayında bonservissiz ayrılmasına sıcak bakabilir.

Ancak Alaba'nın önceliğinin sezonu Madrid'de tamamlamak olduğu aktarıldı.

David Alaba, bu sezon Real Madrid formasıyla yalnızca 4 resmi maçta forma giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.