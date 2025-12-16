İspanyol basını, Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen David Alaba'yı transfer gündemine aldığını yazdı.
Defensa Central'de yer alan haberde, Galatasaray'ın ilk etapta Antonio Rüdiger ile ilgilendiği ancak Real Madrid'in oyuncunun ayrılmasına izin vermediği belirtildi.
Sarı-kırmızılılar ise savunma hattını güçlendirmek adına İspanyol devinin bir başka yıldızı David Alaba'yı gündemine aldı.OCAK'TA BEDELSİZ AYRILABİLİR
Haberde verilen bilgilere göre ise Real Madrid, Avusturyalı futbolcunun ocak ayında bonservissiz ayrılmasına sıcak bakabilir.
Ancak Alaba'nın önceliğinin sezonu Madrid'de tamamlamak olduğu aktarıldı.
David Alaba, bu sezon Real Madrid formasıyla yalnızca 4 resmi maçta forma giydi.