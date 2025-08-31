İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya bu kararı konuşuyor! Arda Güler'in iptal edilen golü gündem oldu
Spor

İspanya bu kararı konuşuyor! Arda Güler'in iptal edilen golü gündem oldu

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Mallorca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler takımın ilk golünü atarken ikinci golü ise VAR'dan döndü. Genç yıldızın iptal edİlen golü İspanyol basınında tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ31 Ağustos 2025 Pazar 11:32 - Güncelleme:
İspanya bu kararı konuşuyor! Arda Güler'in iptal edilen golü gündem oldu
ABONE OL

LaLiga'nın 3. hafta mücadelesinde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Mallorca'yı Santiago Bernabaeu'da konuk etti. Mallorca Vedat Muriqi ile öne geçerken Real Madrid devre bitmeden geri döndü.

Maçın 37. dakikasında Arda Güler Real Madrid adına beraberlik golünü kaydederken bir dakika sonra Vinicius Jr. ev sahibi ekibi öne geçirdi ve devre bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid, Arda Güler'le bir gol daha bulsa da VAR incelemesinin ardından gol milli futbolcunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Real Madrid'in iptal edilen bu golü İspanya'da VAR'la ilgili tartışmalara neden oldu.

İSPANYOL BASININDA GÜNDEM OLDU

Marca'da yer alan haberde LaLiga'da dün oynanan üç maça VAR kararlarının damga vurduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Real Madrid'in üç golü iptal edildi. Mbappe'nin iki golü (ofsayt) ve Arda Güler'in ceza sahası içinde tartışmalı bir elle oynama sonrası golü geçerli sayılmadı. Arda'nın golüyle ilgili karar, sinirleri en çok kızıştıran karar oldu." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso maçın ardından, "VAR'ı nasıl kullanacağımız konusunda gelişmeliyiz. Bana o kadar ciddi olmadığını söylediler ama görüntüyü tam göremedim. Bunun gibi tartışmalı kararlar bizim lehimize hiçbir zaman olmadı. VAR adaleti sağlamak için var ama hiçbir zaman bize fayda sağlamadı." açıklamasında bulundu.

Marca'daki maç haberi içinse, "Madrid, VAR'a rağmen geri döndü" başlığı kullanıldı.

Mundo Deportivo'daki haberde ise konuyla ilgili, "Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı yendiği maça hakem performansı damga vurdu. Real Madrid adına 3 gol iptal edildi." ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.