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Spor

İspanya, Çekya karşısında yarı final biletini kaptı

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 yenen İspanya, yarı finale yükseldi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 21:25 - Güncelleme:
İspanya, Çekya karşısında yarı final biletini kaptı
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Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti.

İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi.

Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.

Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.

Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.

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