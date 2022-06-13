İspanya, Çekya'yı yenerek liderliğe yükseldi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grubu 4. maçında İspanya ile Çekya karşı karşıya geldi. Estadio La Rosaleda'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İspanya 2-0'lık skorla kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Carlos Soler ve 75. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

İspanya, bu galibiyetle birlikte puanını 8'e yükseltti ve Portekiz'in kaybetmesiyle liderliğe yükseldi. Çekya ise 4 puanda kaldı.

Bir sonraki maç gününde İspanya, İsviçre'yi ağırlayacak. Çekya ise sahasında Portekiz'i konuk edecek.