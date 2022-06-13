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Spor

İspanya, Çekya'yı yenerek liderliğe yükseldi

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grubu 4. maçında evinde konuk ettiği Çekya'yı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:39 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grubu 4. maçında İspanya ile Çekya karşı karşıya geldi. Estadio La Rosaleda'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İspanya 2-0'lık skorla kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Carlos Soler ve 75. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

İspanya, bu galibiyetle birlikte puanını 8'e yükseltti ve Portekiz'in kaybetmesiyle liderliğe yükseldi. Çekya ise 4 puanda kaldı.

Bir sonraki maç gününde İspanya, İsviçre'yi ağırlayacak. Çekya ise sahasında Portekiz'i konuk edecek.

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