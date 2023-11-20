İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7086
  • EURO
    31,4009
  • ALTIN
    1823.73
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya, EURO 2024'e lider olarak katıldı!
Spor

İspanya, EURO 2024'e lider olarak katıldı!

Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri A Grubu'nda İspanya, Gürcistan'a karşı 3-1 galip geldi. İspanya, grubu lider olarak tamamladı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 01:37 - Güncelleme:
İspanya, EURO 2024'e lider olarak katıldı!
ABONE OL

EURO 2024 Elemeleri A Grubu 8. hafta karşılaşmasında İspanya evinde konuk ettiği Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Robin Normand, 55. dakikada Ferran Torres ve 72. dakikada Luka Lochoshvili (kk) kaydetti. Gürcistan'da Khvicha Kvaratskhelia'nın 10. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.

İspanya aldığı bu galibiyetle beraber puanını 21'e çıkartıp EURO 2024'e lider olarak giderken, Gürcistan ise 8 puanda kaldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İspanya adına en çok atan isimler 4'e golle Real Madrid oyuncusu Joselu ve Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.