12 Ekim 2025 Pazar
Spor

İspanya evinde 2 golle güldü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Elche'de bulunan Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi İspanya 2-0'lık skorla kazandı.

12 Ekim 2025 Pazar 00:06
İspanya evinde 2 golle güldü
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yeremy Pino ve 64. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yeremy Pino ve 64. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

İspanya, 29. dakikada Ferran Torres ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Grupta 3'te 3 yapan İspanya, 9 puanla zirvedeki yerini garantiledi.

Gürcistan ise 2. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.

İspanya, bir sonraki maçında Bulgaristan'ı konuk edecek. Gürcistan ise A Milli Futbol Takımımız'a konuk olacak.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası
  • İspanya
  • Avrupa Elemeleri

