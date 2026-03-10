Kadıköy'de Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Mouandilmadji'nin golleriyle 23. dakikada 2-1 öne geçen Karadeniz ekibi, 66 dakika boyunca direndi. Ancak 89'da Dorgeles Nene ve 90+5'te Sidiki Cherif yıldızlaştı, Sarı Kanarya namağlup serisini devam ettirdi. F.Bahçe'nin yıldızı Marco Asensio, Nene'ye yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynadı. İspanyol basını da F.Bahçe'nin galbiyetini manşetlerine taşıdı. Infobae, "Fenerbahçe ve Asensio'dan destansı geri dönüşler; Samsunspor için acı bir yenilgi. Maç dramatik bir sonla bitti ve Samsunspor için, Rayo Vallecano'nun Avrupa'daki rakibi için, galibiyeti ellerinden kaçırdıkları için ağır bir darbe oldu" yorumunu yaptı. Marca Gazetesi ise "İstanbul'da çılgınlık: Fenerbahçe 90. dakikada iki golle geri döndü... ve Asensio'dan bir asist daha. Yıldız futbolcu asistiyle birlikte kilit rol oynadı" ifadelerini kullandı.