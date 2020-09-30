İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7243
  • EURO
    9,0497
  • ALTIN
    468.536
  • BIST100
    1145.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya Hazine Bakanlığı Neymar'ın rekor vergi borcunu açıkladı
Spor

İspanya Hazine Bakanlığı Neymar'ın rekor vergi borcunu açıkladı

İspanya Hazine Bakanlığı PSG'nin dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Neymar'ın İspanya'da ödemediği vergiler ve borçlarının toplamının 34.6 milyon euro olduğunu açıkladı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 19:53
ABONE OL

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın başı İspanya Devleti ile başı dertte. Bir dönem Barcelona'da oynayan Brezilyalı yıldızın ödenmemiş borçlarının olduğu ortaya çıktı.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre;

28 yaşındaki yıldızın ödemediği vergiler ve birikmiş borçlarının toplamı 34.6 milyon euro ediyor.

Neymar Jr., 2013-2017 yıllarında Katalan kulübünün formasını giydi ve burada bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşadı.

Brezilyalı süper yıldız, Paris Saint-Germain'e 222 milyon avro karşılığında transfer edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.