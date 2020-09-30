İspanya Hazine Bakanlığı Neymar'ın rekor vergi borcunu açıkladı

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 19:53

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın başı İspanya Devleti ile başı dertte. Bir dönem Barcelona'da oynayan Brezilyalı yıldızın ödenmemiş borçlarının olduğu ortaya çıktı.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre;

28 yaşındaki yıldızın ödemediği vergiler ve birikmiş borçlarının toplamı 34.6 milyon euro ediyor.

Neymar Jr., 2013-2017 yıllarında Katalan kulübünün formasını giydi ve burada bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşadı.

Brezilyalı süper yıldız, Paris Saint-Germain'e 222 milyon avro karşılığında transfer edilmişti.