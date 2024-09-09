İspanya, İsviçre'yi farklı geçti!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında İsviçre ile karşılaştı. Geneve Stadı'nda oynanan maçı İspanya 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Joselu, 13 ve 77. dakikalarda Fabian Ruiz, 80. dakikada ise Ferran Torres kaydetti. İsviçre'nin tek golü 41. dakikada Zeki Amdouni'den geldi.

İspanya'da Le Normand, 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını uzun bir süre 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla İspanya gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana çıktı. İsviçre ise 0 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İspanya, Danimarka ile oynayacak. İsviçre ise Sırbistan ile karşılaşacak.

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