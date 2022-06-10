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Spor

İspanya, İsviçre'yi tek golle geçti

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup üçüncü karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu İsviçre'yi 1-0 mağlup etti.

10 Haziran 2022 Cuma 00:17 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup üçüncü maçında İspanya, İsviçre deplasmanına konuk oldu.

Cenevre Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanya 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz başında, 12. dakikada Sarabia'nın golü ile galibiyete giden İspanya, rakibi karşısında yaptığı toplam 720 pasla skoru tutmayı ve maç sonuna kadar rakibine göz açtırmamayı başardı.

Bu sonuçla İspanya 5 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. İsviçre ise üçüncü maçlar sonucunda henüz puanla tanışamadı.

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