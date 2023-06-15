İspanya, İtalya'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın Twente kentindeki De Grolsch Veste'de oynanan karşılaşmayı İspanya 2-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Maçın 3. dakikasında Yeremy Pino'yla öne geçen İspanya'ya İtalya 11. dakikada Immobile'nin penaltısıyla cevap verdi ve ilk yarı 11 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da öne geçmek için çabalarken 84'te oyuna giren Joselu, 88'de attığı golle İspanya'yı zafere taşıyan isim oldu.

İspanya finalde Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 18 Haziran Pazar günü oynanacak.