İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2023 Cuma / 28 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6616
  • EURO
    25,9398
  • ALTIN
    1489.02
  • BIST100
    5495.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya, İtalya'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı
Spor

İspanya, İtalya'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İspanya rakibi İtalya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Hırvatistan'ın rakibi oldu.

15 Haziran 2023 Perşembe 23:55 - Güncelleme:
İspanya, İtalya'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı
ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın Twente kentindeki De Grolsch Veste'de oynanan karşılaşmayı İspanya 2-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Maçın 3. dakikasında Yeremy Pino'yla öne geçen İspanya'ya İtalya 11. dakikada Immobile'nin penaltısıyla cevap verdi ve ilk yarı 11 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da öne geçmek için çabalarken 84'te oyuna giren Joselu, 88'de attığı golle İspanya'yı zafere taşıyan isim oldu.

İspanya finalde Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 18 Haziran Pazar günü oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.