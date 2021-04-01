01 Nisan 2021 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 18:25

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda dün gece İspanya'nın Vedat Muriqi'li Kosova'yı ağırladığı karşılaşmada büyük kriz çıktı.

Maç öncesi düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı.

"HANGİ TAKIMIN HOCASI?"

Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleri çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.

KOSOVA'YA SAYGISIZLIK

İspanya-Kosova maçının ülkedeki resmi yayıncısı olan kanal, Kosova'nın kısaltmasının 'kos' olarak küçük harflerle yazdı. Bu skandal, sosyal medyada büyük tepki çekti.

SKOR TABELASINDA DA KÜÇÜK HARFLE YAZDILAR

İspanya Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde yayınlanan anons görselinde de Kosova'nın küçük harflerle yazıldığı gün yüzüne çıktı. İspanyol hükümeti, Kosova'yı tanımadığı için skor tabelasında yer alan "KOS" kısaltmasını küçük harfle yazdı.

Karşılaşmadan ev sahibi İspanya 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Olmo, Torres ve Moreno kaydetti.