İspanya - Kosova maçında skandal üstüne skandal!

AA 01 Nisan 2021 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 13:12

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'nın İspanya'ya konuk olduğu maçta İspanyol devlet televizyonu RTVE'nin konuk takımın kısaltmasını "küçük harfle" yazması, bölge medyasında tepkiye neden oldu.

Kosova ve bölgedeki birçok medya kuruluşu, maça dair paylaştıkları haberlerde RTVE'nin uygulamasını "skandal" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

Visionpress, konuya ilişkin haberinde "İspanya da Belgrad gibi. Bakın Kosova'yı nasıl ifade etti?" başlığını kullandı.

Kosova devlet televizyonu RTK'nın haberinde ise Katalan milletvekili Miriam Nogueras'ın, RTVE'nin bu uygulamasıyla ilgili yetkili kişilerin kongre önünde hesap vermesi için imza topladıklarını belirttiği aktarıldı.

Nogueras'ın, "İspanyol hükümeti beğense de beğenmese de Kosova özgür ve bağımsız bir ülke. O şekilde de muamele görmelidir." ifadelerini kullandığı paylaşıldı.

Supersport Kosova muhabiri Arlind Sadiku'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, İspanyol kanalının yetkilisi olduğunu ifade eden bir kişinin, kısaltmanın küçük harflerle yazılması kararını RTVE yönetiminin aldığını söylediği duyuldu.

Kosova Futbol Federasyonu (FFK) Başkanı Agim Ademi, Katalan bir spor gazetesine yaptığı açıklamada, Kosova'nın FIFA ile UEFA tarafından kabul edildiğini ve sadece futbol oynamak istediklerini söyledi.

FFK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada da Ademi ve beraberindeki heyeti kabul eden İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in futbolun siyaset dışında kalması gerektiğini ve kendi evlerinde gibi hissetmelerini söylediği aktarıldı.

Kosova taraftar grubu Dardanet'in lideri Lul Berisha ise, KosovaPress haber ajansına yaptığı açıklamada, Sevilla'daki stadyumda yetkililerin kendilerinden tribünlere koydukları Kosova bayrağını kaldırmalarını istediğini, ancak bunu kabul etmediklerini dile getirdi.

Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak tanımayan İspanya'nın, maç öncesi Kosova'nın sembolleri ile milli marşını kabul etmek istemediği, ancak bu girişimin FIFA ile FFK tarafından reddedildiği ileri sürülmüştü.

B Grubu'nda Kosova'nın henüz puanı bulunmazken, 7 puanlı İspanya liderliğini sürdürüyor. Grupta İsveç'in 6, Yunanistan'ın 2, Gürcistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.