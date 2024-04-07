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Spor

İspanya Kral Kupası 40 yıl sonra Athletic Bilbao'nun

İspanya futbolunda 2023-2024 sezonunda Kral Kupası'nı final maçında Real Mallorca'yı penaltı atışları sonucu 5-3 yenen Athletic Bilbao kazandı.

AA7 Nisan 2024 Pazar 10:09 - Güncelleme:
İspanya Kral Kupası 40 yıl sonra Athletic Bilbao'nun
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Sevilla kentindeki Cartuja Olimpik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Mallorca, 21. dakikada Dani Rodriguez'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı 50. dakikada Oihan Sancet'in golüyle beraberliği yakalayan Athletic Bilbao, rakibine nazaran hücumda daha etkili olsa da son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erip uzatmalara geçildi.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken kupanın sahibi, penaltı atışlarıyla belli oldu.

Penaltılarda rakibine karşı 4-2'lik üstünlük elde eden Athletic Bilbao, maç sonunda 5-3'lük skorla kupayı 40 yıl sonra yeniden müzesine götürdü.

Athletic Bilbao, 1903 yılında ilk kazanan takım unvanını elde ettiği Kral Kupası'nı en çok müzesine götüren ikinci kulüp olsa da en son 1983-1984 sezonunda kupayı kaldırmıştı.

Tarihinde sadece bir kez (2002-2003 sezonunda) Kral Kupası'nı kazanan Real Mallorca ise 4. finalini oynadı.

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Athletic Bilbao, kulüp tarihinde 24. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona'yı Athletic Bilbao (24) ve Real Madrid (20) izliyor.

  • Athletic Bilbao
  • İspanya Kral Kupası
  • Real Mallorca

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