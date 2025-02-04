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Spor

İspanya Kral Kupası heyecanı Tivibu'da yaşanır

İspanya Kral Kupası çeyrek final aşaması ve ilerleyen turlar, sezon boyunca Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

AA4 Şubat 2025 Salı 15:02 - Güncelleme:
İspanya Kral Kupası heyecanı Tivibu'da yaşanır
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, sporun farklı branşlarını ekrana taşımaya devam ediyor.

İspanya Kral Kupası maçlarına çeyrek final eşleşmeleriyle devam edilirken, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi önemli takımlar, yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Organizasyonda, milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Leganes deplasmanında yarın TSİ 23.00'te sahaya çıkacak. Barcelona'nın Valencia'ya konuk olacağı mücadele ise 6 Şubat'ta TSİ 23.30'da başlayacak. Turnuvanın çeyrek final aşaması ve ilerleyen turlar, sezon boyunca Tivibu Spor'dan naklen sporseverlerin karşısına çıkacak.

REAL MADRİD, LİGDE ATLETİCO MADRİD'İ AĞIRLIYOR

La Liga'da ise kazanan takımın liderlik koltuğuna oturacağı "Madrid" derbisinde, Real Madrid, Atletico Madrid'i Santiago Bernabeu Stadı'nda 8 Şubat'ta konuk edecek. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma, Tivibu üzerinden S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yer alan Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, çift maç haftasında play-off aşaması için kritik müsabakalara çıkacak.

Ligin 26. haftasında 6 Şubat'ta oynanacak maçlarda, Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ülker Etkinlik ve Spor Salonunda 20.30'da ağırlayacak. Anadolu Efes ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a TSİ 22.15'te konuk olacak.

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