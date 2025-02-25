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Spor

İspanya Kral Kupası maçları sadece Tivibu'da

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanını ekrana taşıyor. İspanya'nın en büyüklerinin sahaya çıkacağı kupa heyecanı 25-26 Şubat'ta sadece Tivibu Spor'da yayınlanıyor.

IHA25 Şubat 2025 Salı 11:55 - Güncelleme:
İspanya Kral Kupası maçları sadece Tivibu'da
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, futbolun zirve organizasyonlarını seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. İspanya'nın en büyük kupa organizasyonu olan Kral Kupası'nda yarı final karşılaşmaları yaklaşırken heyecan yükseliyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın boy göstereceği İspanya Kral Kupası yarı final maçları Tivibu Spor ekranlarından takip edilebiliyor.

DEV EŞLEŞMEDE İLK MAÇ CAMP NOU'DA

La Liga'da liderlik yarışı devam ederken İspanya'nın iki dev takımının eşleştiği İspanya Kral Kupası yarı final aşamasında heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor. Yarı final turu ilk maçında evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak olan Barcelona, Hansi Flick yönetiminde ilk kupasına ulaşmak için iç saha avantajını kullanmak istiyor. Camp Nou'da oynanacak İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçı 25 Şubat Salı günü saat 23.30'da başlayacak.

Real Madrid ise turnuva ayağının öbür tarafında kalan iki dev rakibi Barcelona ve Atletico Madrid'i geride bırakarak Real Sociedad ile eşleşti. Milli futbolcu Arda Güler'in de süre alması beklenen maçta ilk düdük 26 Şubat Çarşamba günü 23.30'da çalacak.

İspanya Kral Kupası'nda yarı final aşamasındaki tüm maçlar Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

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